На Прикарпатті відкрили пункти обігріву для безпритульних

В Івано-Франківській області у зв’язку з похолоданням відрили пункти обігріву для безпритульних.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив начальник Управління МНС України в Івано-Франківській області Володимир ЧЕРНЕЦЬКИЙ.

За його словами, від сьогодні в Івано-Франківську в парку імені Т.Шевченка запрацював пункт обігріву, куди пересічні громадяни у разі потреби можуть цілодобово звертатися по допомогу. У пункті можна зігрітися, випити гарячого чаю тощо.

Він повідомив, що у пункті цілодобово чергують рятувальники, медики та психолог управління МНС. У парку є намети для медичного та обслуговуючого персоналу, намет для відпочинку, намет для харчування, польова кухня. Одночасно у пункті може обслуговуватись 30 осіб. Допомагати рятувальникам будуть представники Червоного Хреста та благодійної організації «Карітас».

В.ЧЕРНЕЦЬКИЙ зауважив, що в Івано-Франківську та деяких районних центрах діють стаціонарні центри для осіб без постійного місця проживання.

Торік за 12 діб послугами пунктів обігріву скористалося 200 громадян.

Начальник Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології Володимир ФРИГОВИЧ на прес-конференції повідомив, що сильні морози на Прикарпатті триватимуть до 5 лютого.