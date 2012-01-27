Донеччина: у січні від переохолодження померли 25 осіб

У Донецькій області з 1 по 24 січня цього року від переохолодження померли 25 осіб.

Про це сьогодні кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі Донецької обласної держадміністрації з посиланням на інформацію Головного управління охорони здоров`я ОДА.

Згідно з повідомленням, більше половини померлих від переохолодження – це чоловіки без певного місця проживання.