Донеччина: у січні від переохолодження померли 25 осіб
15:04, 27 січня 2012Новини регіонів
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Половина - безхатченки
У Донецькій області з 1 по 24 січня цього року від переохолодження померли 25 осіб.
Про це сьогодні кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі Донецької обласної держадміністрації з посиланням на інформацію Головного управління охорони здоров`я ОДА.
Згідно з повідомленням, більше половини померлих від переохолодження – це чоловіки без певного місця проживання.
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