У Луганську порушено справу проти керівників школи-інтернату

Прокуратура Жовтневого району Луганська порушила кримінальну справу проти керівників школи-інтернату міста Щастя (адміністративна територія Луганська) за порушення прав неповнолітньої сироти.

Як повідомляє УНІАН прес-служба прокуратури Луганської області, правоохоронці встановили, що посадовцями школи-інтернату, внаслідок неналежного виконання своїх службових обов`язків, в органи Пенсійного фонду України своєчасно не направлена заява і необхідні документи для призначення неповнолітній пенсії через втрату годувальника. Розмір недоотриманої пенсії склав майже 30 тис. грн.

Під час проведення досудового слідства на користь дівчини прокуратурою району буде заявлено позов про стягнення на її користь суми недоотриманої пенсії.