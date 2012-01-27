5-річного хлопчика убив електрострум, коли він мив руки

У місті Горлівка Донецької області за фактом смерті 5-річного хлопчика, загиблого внаслідок розряду електричного струму, порушено кримінальну справу.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Горлівського міського управління міліції.

У міліції розповіли, що ввечері 24 січня до чергової частини міліції надійшло повідомлення про те, що на території Микитівського району від ураження електричним струмом загинула 5-річна дитина. За словами батьків, які звернулися до міліції, хлопчик зайшов у ванну кімнату, щоб помити руки, а через деякий час батько побачив сина, який лежав на підлозі.

За словами начальника Микитівського райвідділу міліції Володимира ВАРНАКОВА, під час виїзду на місце події слідчо-оперативна група спільно з фахівцем із електричного оснащення встановила порушення технічного стану водонагрівального бака, який знаходився у ванній кімнаті. На момент прибуття правоохоронців електричний прилад був вимкнений, але від нього продовжували виходити розряди струму.

«При огляді електрик виявив, що один із нагрівальних елементів (тенів) несправний. Після первинного огляду електронагрівач був направлений на експертизу, за результатами якої буде ухвалено рішення про притягнення винних осіб до відповідальності», - пояснив начальник райвідділу міліції.

На даний момент за фактом порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 119 (вбивство через необережність) КК України.

За словами директора ПП «Тепло-Ліга» Алли КОРНІЙЧУК, яка брала участь у огляді місця події, було встановлено, що нагрівальний елемент вийшов з ладу й вразив корпус бака, який очевидно й став провідником електричного струму при попаданні на його поверхню води. Також було виявлено оголення металевих частин водонагрівального приладу, який до того ж не був оснащений вилкою.

«Згідно з інструкцією, встановлення цього пристрою має проводитися фахівцями. Крім того, аби уникнути проблем у експлуатації раз на рік необхідно проводити профілактику водонагрівача, а саме очищення накипу на тенах. У цьому випадку такі заходи безпеки при використанні цього приладу господарями не вживалися», - сказала А.КОРНІЙЧУК, додавши, що про точні обставини загибелі хлопчика скаже слідство після отримання висновку експертизи вилученого водонагрівального бака.

Розслідуванням цієї події займаються правоохоронці Микитівського райвідділу міліції м. Горлівки, зазначається в повідомленні.