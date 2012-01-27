У Полтаві через сильні морози закрили усі школи

У Полтаві через сильні морози закрили всі школи.

Як повідомляє прес-служба мерії Полтави, відповідний наказ сьогодні видало міське управління освіти.

Як зазначається у документі "Про тимчасове припинення занять у загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладах, посилення контролю за дотриманням протиепідемічного режиму в дошкільних навчальних закладах Полтави", «у зв`язку з погіршенням погодних умов, зниженням температури повітря, з метою збереження здоров`я дітей, дотримання вимог санітарного законодавства України щодо організації навчально-виховного процесу тимчасово, з 30 січня 2012 року, припиняються заняття у 1-4 класах, а з 31 січня по 3 лютого (4 календарні дні) припиняється навчальний процес у 1-11 (12) класах загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів міста».

«Звертаємо увагу батьків майбутніх першокласників: заняття підготовчих груп у школі у зв`язку із зниженням температури відміняються до відновлення навчання у школах. Дошкільні навчальні установи працюватимуть у звичайному режимі», - йдеться у повідомленні мерії.

Нагадаємо, у Полтаві налічується 40 шкіл.