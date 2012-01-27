У Криму кількість знеструмлених сіл зросла до 59
17:53, 27 січня 2012Новини регіонів
0
А це понад 28 тисяч осіб
У Криму жителі 59 населених пунктів залишилися без світла через шквальний вітер. Такі дані на середину сьогоднішнього дня наводить кримське управління МНС.
У знеструмлених селах проживають понад 28 тисяч осіб.
«Проблеми з електропостачанням виникли через шквальний поривчастий вітер, швидкість якого місцями досягала 25-28 метрів за секунду. Найбільше через негоду постраждали Красноперекопський, Ленінський, Сакський, Сімферопольський і Чорноморський райони. Жертв немає», - розповіли рятувальники.
Ремонтно-відновлювальні роботи ведуть 56 бригад електриків.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter