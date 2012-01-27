Київ: початкову школу через морози поки не закривають

У Києві поки не прийнято рішення щодо необхідності призупинення занять у початковій школі через сильні мороз.

Як повідомили УНІАН у прес-службі столичної міської державної адміністрації, про це інформує міська санітарно-епідеміологічна служба.

У СЕС зауважили, що за умови зниження температури повітря до 20ºС нижче нуля у загальноосвітніх навчальних закладах столиці будуть призупинені заняття для учнів 1-4 класів. Учнів 5-12 класів звільнять від уроків за умови зниження температури до 24ºС нижче нуля, сильного вітру (більше 5 м/с) та за підвищення вологості повітря понад 80%.

За державними санітарними правилами та нормами, у дошкільних навчальних закладах прогулянки на вулиці допускаються при температурі 16ºС – 20ºС нижче нуля і швидкості вітру не вище 3-7 м/с. При цьому дитина має бути тепло вдягнена. При температурі нижче 20ºС морозу прогулянки дошкільнят мають бути обмежені.

У разі погіршення метеорологічних показників, з метою попередження захворюваності дітей на гострі респіраторні захворювання і грип, запобігання обморожень, травм серед учнів, міська влада прийматиме рішення щодо тимчасового призупинення навчально-виховного процесу, зазначають в СЕС.