Кіровоградщина: до лікарень потрапили 2 осіб з переохолодженням

На Кіровоградщині з переохолодженням до лікарень потрапили двоє осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє прес-служба Головного управління МНС в Кіровоградській області.

До реанімації Олександрійської центральної міської лікарні госпіталізовано 51-річного чоловіка з діагнозом «переохолодження». Стан хворого оцінюється лікарями як середнього ступеня важкості.

У Новоукраїнці до травматологічного відділення районної лікарні з обмороженням вух, пальців рук доставлено 28-річного чоловіка у стані алкогольного сп’яніння.

За інформацією управління, рятувальники відкрили в Кіровограді пункт обігріву для незахищених верств населення. У наметі, що опалюється чавунною піччю, працює польова кухня, відвідувачам пропонують гарячий чай та бутерброди. У пункті обігріву забезпечено цілодобове позмінне чергування особового складу МНС.

Синоптики прогнозують найближчими днями на території області зниження температури повітря до 17-22 градусів морозу.