Харківщина: через обмороження померли двоє людей

У Харківській області від переохолодження померли двоє осіб.

Про це повідомили кореспондентові УНІАН у Відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області.

Зокрема, 24 січня бригада швидкої медичної допомоги від одного з будинків в селі Малинівка доставила до Чугуївської центральної районної лікарні в стані алкогольного сп’яніння із загальним переохолодженням організму та обмороженням верхніх кінцівок чоловік віком приблизно 45 років, який того ж дня помер у лікарні. Особа померлого встановлюється.

26 січня до відділення реанімації Ковшарівської міської лікарні із обмороженням 4-го ступеню, гангреною обох стоп ніг у тяжкому непритомному стані був госпіталізований 45-річний чоловік без певного місця мешкання. Постраждалий помер у лікарні. Наразі правоохоронці встановлюють родичів загиблого.

Цього ж дня з території 3-го мікрорайону міста Красноград до хірургічного відділення Красноградської центральної районної лікарні у стані алкогольного сп’яніння із загальним переохолодженням, відмороженням нижніх кінцівок у тяжкому непритомному стані був доставлений невідомий чоловік віком близько 37-40 років. Наразі правоохоронці встановлюють особу постраждалого.