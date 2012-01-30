12-річний хлопчик випав з маршрутки, водій поїхав далі

У Севастополі на одному з автобусних маршрутів у зв`язку з нещасним випадком, що стався з 12-річним пасажиром, в результаті якого той при виході з транспортного засобу дістав серйозну травму руки, учнів цілий тиждень перевозили безкоштовно.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив керівник транспортного підприємства Георгій ПЕТРОВ в інтерв`ю регіональній державній телерадіокомпанії.

«З метою підвищити відповідальність водіїв за людей, яких перевозять, за дітей, пасажирів, а також на знак примирення з батьками було оголошено цю акцію», - сказав підприємець.

Г.ПЕТРОВ також повідомив, що підприємством на розрахунковий рахунок матері постраждалої дитини на лікування і як компенсацію завданої моральної шкоди перераховано 15 тис.грн.

Нещасний випадок з 12-річним хлопчиком стався 30 грудня 2011 року. Разом з 16- і 12-річним братами він на автобусі добирався до цирку. На одній із зупинок водій автобуса, не дочекавшись, коли всі пасажири вийдуть, почав закривати двері і рушати з місця. Його зупинив крик двох старших братів, які виявили, що їхньому молодшому братові прищемило дверцями руку. Після того, як автобус зупинився, хлопчик просто випав з транспортного засобу, а водій за кілька секунд продовжив рух. Згодом з`ясувалося, що у школяра перелом руки в двох місцях.

Через декілька днів мати постраждалої дитини звернулася в ДАІ і громадську організацію «Дорожній контроль-Севастополь». Його активісти відшукали водія. Після того, як випадок здобув резонанс в місцевій пресі, голова Севастопольської міської державної адміністрації Володимир ЯЦУБА на апаратній нараді в МДА зажадав від присутніх чиновників ретельно розібратися в ситуації.