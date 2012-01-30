На Закарпатті - плюсовий приріст населення

Закарпатська область за результатами 2011 року має плюсовий приріст населення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції повідомила начальник реєстраційної служби Головного управління юстиції у Закарпатській області Наталія ЮРКУЦ.

За її словами, упродовж 2011 року відділами державної реєстрації актів цивільного стану та виконавчими комітетами сільських та селищних рад складено 18 тис. 595 актових записів про народження, що на 155 більше, ніж у 2010 році.

При цьому народжень більше, ніж смертей: у 2011 році зроблено 14 тис. 588 актових записів про смерть (у 2010 році - 14 тис. 947).

Н.ЮРКУЦ також уточнила, що в загальній кількості актових записів про народження у одиноких матерів було зареєстровано 2 тис. 634 народжень дітей. «Реєстрацію дітей в одиноких матерів здійснюємо відповідно до ст.135 Сімейного кодексу України», - уточнила начальник реєстраційної служби Головного управління юстиції у Закарпатській області.