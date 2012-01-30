У Флориді внаслідок автоаварії загинули не менш як 10 осіб

В американському штаті Флорида жертвами великої автоаварії на швидкісній трасі стали, за попередніми даними, не менш як 10 осіб.

Трагедія сталася поблизу міста Гейнсвілл, повідомляє радіо «Свобода».

Імовірно, через погану видимість, викликану туманом і димом від чагарників, що горять неподалік, на трасі зіткнулися п`ять легкових машин і шість вантажівок. Деякі машини загорілися.

Окрім загиблих є поранені. Постраждали, щонайменше, 18 осіб.