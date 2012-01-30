На Херсонщині оголошено штормове попередження

У Херсонській області на 30-31 січня оголошено штормове попередження.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Управління МНС у Херсонській області, за прогнозом Українського гідрометеоцентру, у зв`язку з посиленням циклону над Чорними і Азовськими морями, 30 січня вдень і 31 січня протягом доби на території Херсонської області очікуються складні погодні умови.

Зокрема, прогнозуються снігопади, місцями сильні опади, сильні завірюхи, на дорогах замети, ожеледь, вітер північно-східний 15-20 м/с, місцями 25-30 м/с.