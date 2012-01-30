У Києві сталося збройне пограбування аптеки

28 січня, увечері працівники міліції затримали в Києві двох чоловіків, які майже одночасно, але в різних місцях скоїли збройне пограбування аптеки та кіоску «Державні лотереї».

Як повідомили УНІАН у столичному главку міліції, у першому випадку приблизно о 18.30 в Дарницькому районі столиці молодий чоловік (1990 року народження), скористувавшись відсутністю в аптеці людей, погрожуючи фармацевту пістолетом та зробивши з нього постріл у вітрину, забрав із каси понад 2 тис. грн. Після затримання з’ясувалося, що молодик - мешканець Луганської області - викрав у свого батька травматичний пістолет, який і застосував при пограбуванні в Києві.

В іншому випадку приблизно у той же час в Шевченківському районі столиці чоловік (1975 року народження) - мешканець Волинської області, - також скориставшись відсутністю в магазині відвідувачів, погрожуючи продавцеві кіоску «Державні лотереї» кухонним ножем, відібрав виручку в сумі 1,5 тис. грн.

Стосовно обох затриманих порушено кримінальну справу за ст. 187 («розбій») Кримінального кодексу України.

При цьому у міліції зазначили, що швидко затримати нападників вдалося завдяки своєчасному повідомленню потерпілих про напад на телефон «102».