Почастішали отруєння сурогатним алкоголем

На Харківщині почастішали випадки отруєння сурогатним алкоголем.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у Відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, тільки впродовж останнього тижня зафіксовано чотири випадки тяжкого отруєння неякісним спиртним, у тому числі - один летальний.

Так, 25 січня до міліції звернувся 53-річний мешканець Ізюма, який повідомив, що у його помешканні раптово померла його 62-річна знайома. Правоохоронці з’ясували, що господар разом із гостею вживали спиртні напої. Тіло померлої без видимих ознак насильницької смерті направлено до моргу.

Того ж дня бригада швидкої медичної допомоги від кафе «Троянда», що на вулиці Сумській в Харкові, доставила до відділення реанімації дитячої клінічної лікарні із алкогольним отруєнням 16-річну дівчину. Правоохоронці встановлюють батьків дитини.

Також 25 січня після вживання алкогольних напоїв до токсикологічного відділення лікарні доставлено 42-річну мешканцю Липців. 26 січня до лікарні з отруєнням сурогатним алкоголем у непритомному стані доставлена 44-річна жителька Балаклеї. Наразі правоохоронці з’ясовують обставини подій.