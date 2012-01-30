У Рівному закрили дитсадки і початкову школу
11:00, 30 січня 2012Новини регіонів
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Тиждень буде холодним
Із сьогоднішнього дня у Рівному призупинено роботу дитячих садків та навчання у початкових класах шкіл.
Як передає кореспондент УНІАН, це пов`язано із низькою температурою повітря, яку прогнозують синоптики на тиждень, що почався.
Учні середніх та старших класів навчатимуться, однак не проводитимуться уроки фізкультури на вулиці.
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