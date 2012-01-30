У Рівному закрили дитсадки і початкову школу

Із сьогоднішнього дня у Рівному призупинено роботу дитячих садків та навчання у початкових класах шкіл.

Як передає кореспондент УНІАН, це пов`язано із низькою температурою повітря, яку прогнозують синоптики на тиждень, що почався.

Учні середніх та старших класів навчатимуться, однак не проводитимуться уроки фізкультури на вулиці.