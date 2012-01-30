В школах Луцька тимчасово припинять навчання

У Луцьких загальноосвітніх школах та позашкільних навчально-виховних закладах тимчасово припинять навчання. Відповідне розпорядження підписав міський голова Микола РОМАНЮК.

Як передає корреспондент УНІАН, про це повідомили у відділі інформаційної роботи міської ради.

У розпорядженні наголошується, що у зв’язку зі значним зниженням температури повітря, відповідно до державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу буде тимчасово припинено заняття в позашкільних навчально-виховних закладах та в усіх загальноосвітніх школах.

Для учнів 1-4 класів вимушені канікули триватимуть з 30 січня по 4 лютого 2012 року, для учнів 5-11 класів - з 31 січня по 4 лютого 2012 року.

Також на цей період забороняється проведення дитячих культурно-масових та спортивних заходів.