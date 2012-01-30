Жінка продавала 6-річну доньку за 24 тис грн

У Черкаській області затримано 27-річну жінку, яка намагалася продати за 24 тис. грн. шестирічну доньку.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, до оперативників УБОЗ надійшла інформація про те, що в одному з районів Черкащині молода жінка планує здійснити продаж своєї доньки.

Розробивши оперативну комбінацію із затримання зловмисниці, правоохоронці домовилися з нею про зустріч в одному з кафе. Єдиною умовою було те, що на заплановану зустріч жінка мала прийти зі своєю донькою.

"Під час розмови з нею правоохоронці дізналися, що мати оцінила своє малолітнє дитя всього у 24 тисячі гривень, навіть не поцікавившись, для чого покупцям такий «товар». Під час проведення оборудки, коли задоволена жінка рахувала кошти, вона була затримана оперативниками УБОЗу", - зазначили в УЗГ.

При спілкуванні зі слідчими затримана намагалася довести свою невинуватість, скаржилася на безгрошів’я та виправдовувалася тим, що хотіла згодом забрати дитину назад. У подальшому також з’ясувалося, що жінка вела асоціальний спосіб життя, вживала спиртне і не приділяла належної уваги дитині.

Проти затриманої порушено кримінальну справу, а дитину доправлено до притулку.