У Луганській області внаслідок ДТП загинуло 13 дітей

14:45, 30 січня 2012
Новини регіонів
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Дані за 2011 рік

У 2011 році на дорогах Луганської області сталося 178 ДТП за участю неповнолітніх, 181 дитина одержала травми різного ступеня тяжкості, 13 дітей загинули.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління ДАІ Луганської області.

Основна кількість ДТП сталася за участю юних пішоходів. Друге місце серед причин загибелі і травмування - ДТП, в яких діти є пасажирами автомобілів.

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