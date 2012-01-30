У Луганській області внаслідок ДТП загинуло 13 дітей
14:45, 30 січня 2012Новини регіонів
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Дані за 2011 рік
У 2011 році на дорогах Луганської області сталося 178 ДТП за участю неповнолітніх, 181 дитина одержала травми різного ступеня тяжкості, 13 дітей загинули.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління ДАІ Луганської області.
Основна кількість ДТП сталася за участю юних пішоходів. Друге місце серед причин загибелі і травмування - ДТП, в яких діти є пасажирами автомобілів.
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