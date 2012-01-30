У Запорізькій області скасовано заняття в 86 школах

У Запорізькій області через несприятливі погодні умови – мороз до -20 і сильний вітер - сьогодні скасовано заняття у 86 школах повністю і ще в 39 – для учнів початкових класів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні під час оперативної наради в ЗОДА начальник Управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації Олександр ВЕРОЗУБОВ.

«Заняття скасовано у 86 школах, ще в 39 загальноосвітніх навчальних закладах залишилися вдома учні початкових класів. Усі школи закрито у Великобілозерському, Пологівському і Приазовському районах, а також у Бердянську. Учні початкових класів не навчаються в Бердянському, Запорізькому і Камянка-Дніпровському районах Запорізької області, а також у селах Таврійське і Роботине Токмацького району», - розповів О.ВЕРОЗУБОВ.

За його словами, у низці районів Запорізької області також є проблеми з підвезенням дітей до навчальних закладів через замети на дорогах або поломку шкільного автобуса.