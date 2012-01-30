Закарпаття: «Мерседес» на переході збив 13-річного хлопчика
16:28, 30 січня 2012Новини регіонів
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Хлопчик одразу помер
У селі Ракошино Мукачівського району Закарпаття внаслідок ДТП загинув 13-річний хлопчик.
Про це УНІАН повідомили в УДАІ УМВС у Закарпатській області.
37-річний водій автомобіля «Мерседес Е200» скоїв наїзд на підлітка безпосередньо на пішохідному переході.
«Хлопчик одразу помер на місці дорожньо-транспортної пригоди», - уточнили у ДАІ.
Обставини з’ясовують правоохоронці.
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