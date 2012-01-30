На Дніпропетровщині молодші класи відправлено на канікули

Дніпропетровськ. 30 січня. УНІАН. На Дніпропетровщині через морози на додаткові канікули з 31 січня відправлено учнів 1-4 класів усіх загальноосвітніх шкіл.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні преси та інформації Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

За інформацією управління, з сьогоднішнього дня з цієї причини на додаткові канікули пішли молодші школярі міст і районів Дніпропетровської області, крім Дніпропетровська та Кривого Рогу, де температура повітря була вища за мінус 20 градусів.

«Навчальний процес для учнів 1- 4 класів почнеться після стабілізації температури», - зазначається в повідомленні.