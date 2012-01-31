В Олександрії у лікарні сталася пожежа

В Олександрії Кіровоградської області у комунальному лікувально-профілактичному закладі - міській лікарні сталася пожежа.

Як повідомляє прес-служба ГУ МНС у Кіровоградській області, вогонь пошкодив 10 кв. м дерев’яної покрівлі та 12 м дерев’яних елементів шахти транспортування білизни головного корпусу ліарні. Попередня причина пожежі – необережне поводження з вогнем невстановленої особи.

За інформацією, розміщеною на офіційному сайті Олександрійської міської ради, швидкому розповсюдженню вогню завадила проведена раніше обробка вогнетривкими сумішами дерев’яних конструкцій усіх будівель міської лікарні. Медичний персонал та хворі, які перебувають на лікуванні, не постраждали.

«Дивує те, що ця пожежа збіглася в часі з іншою подією. Саме цього дня повинні були відключити подачу електроенергії до приватної аптеки, що знаходиться на четвертому поверсі у терапевтичному відділенні, у якої закінчився термін оренди. А більш за все дивує те, що на хвилину раніше, ніж приїхали пожежники, двоє чоловіків вже чекали на їхній приїзд, тримаючи у руках обладнання для відеозйомки», - йдеться на сайті міської ради.