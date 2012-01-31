На Буковині через морози не працюють школи і дитсадки

У Чернівецькій області у 98 навчальних закладах і 80 дитсадках призупинено навчання через низьку температуру повітря.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомила заступник начальника Чернівецького обласного управління освіти Любов ТАРАНГУЛ.

«Навчання призупинено у Сторожинецькому, Кіцманському і Герцаївському районах. Сьогодні не навчаються 18 тис. учнів шкіл і 5 тис. вихованців дитсадків. Батьків повідомили завчасно мобільним зв’язком», - поінформувала Л.ТАРАНГУЛ.

Минулої ночі у кількох районах Буковини було до 25 градусів морозу. Згідно із санітарними нормами, заняття у школах призупиняють, коли температура сягне 20 градусів морозу (молодша школа) та 24 градуси морозу (середні та старші класи).