В Одесі обвалився ще один старий будинок

В Одесі слідом за будинком № 2 по вулиці Пішонівській, який обвалився 2 січня, обвалилася несуча стіна будинку № 14 на цій же вулиці, внаслідок чого один з мешканців будинку залишився у морозний день без даху над головою.

Про це повідомили УНІАН в обласному Управлінні МНС, уточнивши, що «мешканець аварійної квартири зміг забрати документи та необхідні речі».

«Зараз Приморська райадміністрація Одеси розглядає питання про надання потерпілому тимчасової квартири. Йому запропоновано поки що пожити в готелі», - повідомив журналістам в.о. директора Департаменту міського господарства Олександр КОЗЛОВСЬКИЙ.

За словами А.КОЗЛОВСЬКОГО, будинок № 14 по вулиці Пішонівській був побудований наприкінці ХІХ століття і визнаний аварійним ще у 1995 році. Вже відселено мешканців двох з трьох флігелів, зведених поруч з цим будинком.

