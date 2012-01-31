Із середи у Києві через морози можуть закрити школи

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ доручив Головному управлінню освіти та науки КМДА підготувати проект розпорядження про тимчасове призупинення занять у школах за умови зниження температури.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, таке доручення О.ПОПОВ дав під час апаратної наради, на якій обговорювалися питання роботи житлового господарства, а також установ соціальної інфраструктури в умовах значного зниження температури.

Згідно з санітарними вимогами, якщо стовпчики термометрів не піднімуться вище позначки -20ºС, у загальноосвітніх навчальних закладах столиці повинні бути призупинені заняття для учнів 1-4 класів. Учні 5-12 класів залишаться вдома за умови похолодання до 24ºС нижче нуля, сильного вітру (більше 5 м/с) та при підвищенні вологості повітря понад 80%.

«За прогнозами синоптиків, значне зниження температури варто очікувати вже 1 лютого. Тому школи мають бути готові тимчасово призупинити навчання вже в середу, якщо температура знизиться до -20, аби вберегти наших дітей від переохолодження, та, як наслідок, захворювань», - підкреслив О.ПОПОВ.

Він також доручив Головному управлінню охорони здоров’я провести додаткову роз’яснювальну роботу щодо попередження переохолодження та обмороження.

Також за дорученням О.ПОПОВА соціальні служби активізують роботу з надання допомоги тим, хто не має постійного житла. Зокрема, сьогодні у столиці відкрилися додаткові пункти обігріву, де безхатченки можуть зігрітися та отримати теплу їжу.