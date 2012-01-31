На Харківщині вантажний потяг на смерть збив жінку

На залізничній станції Чугуєва Харківської області вантажний потяг на смерть збив жінку 1960 року народження.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків Управління МВС на Південній залізниці, жінка намагалася перейти залізничну колію і потрапила під потяг, який проходив повз станцію. Від отриманих травм жінка померла на місці.