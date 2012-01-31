Лікарів, які вимагатимуть "благодійні внески" звільнять
Обіцяє мер Тернополя
Міський голова Тернополя Сергій НАДАЛ пообіцяв звільняти лікарів, які вимагають від пацієнтів сплачувати благодійні внески.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час прес-конференції.
Також у такому випадку будуть вжиті заходи і до головного лікаря медичного закладу, додав мер.
«Якщо до мене надійде звернення, що хтось вимагає з лікарів гроші, як це було учора під час прямого радіоефіру – одразу стоятиме питання по такому лікарю, а також по головному лікарю», – наголосив міський голова.
За його словами, кошти у благодійний фонд мають право збирати лише волонтери «Червоного хреста», і виключно на добровільній основі.
«Тернополяни теж повинні ставитися до цього з розумінням. Адже галузь медицини недофінансована. При цьому всі хочуть отримувати якісні послуги. І власне за рахунок благодійних внесків галузі медицини вдається виживати», – зауважив С.НАДАЛ.
Він також повідомив, що загалом минулого року у медичний фонд «Милосердя» надійшло 3,36 млн. грн., за ці кошти було придбано медичне устаткування та медикаменти.
«Це є вагома сума для вирішення багатьох проблем», – додав міський голова.