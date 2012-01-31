У лікарнях Тернополя облаштували палати для безхатченків

У медичних закладах Тернополя для безпритульних облаштували спеціальні палати, де б на період сильних морозів вони могли переночувати.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції повідомив заступник міського голови Владислав СТЕМКОВСЬКИЙ. Він також зауважив, що із приходом сильних морозів для безхатченків у парку ім. Т.Шевченка почав працювати пункт обігріву, де водночас попити гарячого чаю і зігрітися можуть 10 людей.

«Також зараз ми докладаємо максимум зусиль, щоб унеможливити доступ безпритульних у підвали та на горища. Бо там вони можуть грітися з допомогою відкритого вогню. І саме такі похолодання як зараз – найбільш пожежонебезпечні», – зазначив заступник міського голови.