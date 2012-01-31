Київщина: внаслідок пожежі загинуло троє осіб

На Київщині внаслідок пожежі у приватному будинку загинуло троє осіб, у тому числі дві дитини 2005 і 2009 років народження.

Як повідомляє пре-служба МНС України, пожежа сталася учора у с. Дівички Переяслав-Хмельницького району через коротке замкнення в електромережі.

Пожежа була ліквідована підрозділами пожежно-рятувальної служби МНС.