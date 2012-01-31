У Луганську через морози припинені заняття в школах

У всіх 62-х школах Луганська через морози вимушені канікули продовжили до 5 лютого.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Луганської міської ради, відповідно до наказу по управлінню і у зв`язку з низькою температурою повітря, продовжено період припинення навчальних занять для учнів 1 – 11 класів загальноосвітніх закладів міста до 5 лютого 2012 року.

Як повідомляв УНІАН раніше, в Луганську заняття в школах були припинені з 26 по 31 січня.