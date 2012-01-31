На Хмельниччині функціонує 307 пунктів обігріву

У Хмельницькій області діє 307 пунктів обігріву, відкритих з метою попередження випадків переохолодження та надання допомоги насамперед малозахищеним верствам населення.

Як повідомили кореспондента УНІАН в оперативно-координаційному центрі територіального Управління МНС в області, пункти обігріву працюють у розгорнутих наметах та окремих об’єктах громадського призначення (кафе, торговельні заклади, навчально-виховні комплекси, селищні ради тощо).

Протягом 26-30 січня послугами пунктів обігріву скористалося 888 осіб.

Крім того, в області працює телефон «гарячої лінії»: (0382) 76-47-00 і 76-51-19, за яким мешканці краю можуть отримати інформацію щодо попередження надзвичайних ситуацій.

Разом з тим, за даними УМНС, минулої доби з діагнозом обмороження на Хмельниччині госпіталізовано трьох осіб.

Як повідомляв УНІАН, загалом в Україні працює 1,5 тис. пунктів обігріву.