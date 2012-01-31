На Тернопільщині замерзла 72-річна жінка

На Тернопільщині від переохолодження загинула 72-річна жінка.

Як повідомили кореспондента УНІАН у Центрі пропаганди обласного управління МНС України, нещасний випадок стався учора в селі Староміщина Підволочиського району.

Жителька села Щаснівка Волочиського району Хмельницької області ночувала з 62-річним чоловіком в житловому будинку без засобів обігріву. Як наслідок, чоловік з обмороженням ступнів обох ніг ІІІ ступеня потрапив до Підволочиської районної лікарні, а жінка від переохолодження померла.

Крім того, вчора в Бучацьку районну лікарню з діагнозом «обмороження пальців лівої ноги» було госпіталізовано 32-річного жителя села Стінка, а в Кременецьку районну лікарню з діагнозом «обмороження ступнів обох ніг» – 34-річного місцевого жителя.

За даними центру пропаганди, загалом з початку року на Тернопільщині від переохолодження постраждало 8 осіб, ще двоє загинуло.