У Львові через сильні морози "замерзає" транспорт

У Львові через низьку температуру повітря замерзають та обриваються контактні мережі електротранспорту.

Як повідомили УНІАН в управлінні транспорту та зв’язку Львівської міської ради, у зв’язку з цим сьогодні зупинялися тролейбуси №№2, 5, 11, 24, які курсують містом.

«Всі несправності оперативно ліквідовують працівники відповідних служб ЛКП «Львівелектротранс», - зазначив заступник начальника управління транспорту та зв’язку Львівської міськради Андрій БІЛОУС.

За його словами, також через сильні морози в автобусах замерзає пневматична система закривання-відкривання дверей.

«Автобуси по черзі з’їжджають з маршрутів у бокси, де їх відігрівають. У зв’язку з цим на маршрутах міста курсує орієнтовно на 30 автобусів менше. Така ситуація була вчора і сьогодні також”, - повідомив А.БІЛОУС.