Янукович відкрив Кіровоградський обласний перинатальний центр

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ взяв участь у відкритті Кіровоградського обласного перинатального центру - першого закладу, відкритого в рамках реалізації ініційованого главою держави Національного проекту «Нове життя - нова якість охорони материнства та дитинства».

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, вітаючи присутніх із цією подією, Президент назвав її одним із важливих кроків у контексті національної медичної реформи.

«Це дуже важлива подія не тільки для Кіровоградщини, а й для усієї України», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

Охорона матері та дитини є одним із визначальних пріоритетів реформування медицини, підкреслив глава держави. Він висловив переконання, що реалізація реформ у сфері охорони здоров`я України продовжиться.

«Якщо держава візьме під свою опіку людину від самого народження - в нас буде майбутнє», - зазначив Президент.

В.ЯНУКОВИЧ подякував благодійникам, які долучилися до реалізації проекту в Кіровограді.

«Сьогодні по всій Україні, де відкриваються перинатальні центри, поруч із державними службовцями, працівниками місцевої влади, будуть меценати. Це приклад державно-приватного партнерства, яке ми застосовуємо при виконанні цієї програми», - підкреслив Президент.

Він високо оцінив новозбудований Кіровоградський обласний перинатальний центр та подякував місцевій владі за зусилля, докладені для його створення.

«Найбільша ініціатива по Україні (щодо створення перинатального центру) була на Кіровоградщині, й найбільш ефективно в цьому напрямку працювала влада саме цього регіону», - наголосив Президент.

Глава держави побажав колективу Центру успіхів у їх справі - адже йдеться про те, «щоб робити людей щасливими».

В.ЯНУКОВИЧ передав Центру та іншим медичним закладам Кіровоградщини сертифікати на обладнання, зокрема для районних лікарень – документи на 20 рентгенівських діагностичних комплексів з цифровою обробкою зображення, а також ключі від автомобілів швидкої допомоги.

Керівник Кіровоградського обласного перинатального центру Тетяна МІТЄВА повідомила, що новий заклад щороку може приймати 2,5 тисяч породіль, зокрема, жінок з найскладнішими патологіями. За її словами, пологові палати Центру оснащені найкращим сучасним обладнанням, аналогів якому немає в Україні. Т.МІТЄВА додала, що на технічній базі закладу вчитимуться працювати з новим обладнанням медики з усіх регіонів України.

Після церемонії відкриття В.ЯНУКОВИЧ оглянув приміщення Центру, зокрема пологові та операційні палати, відділення реанімації.

*** Загальна вартість проекту з будівництва Кіровоградського обласного перинатального центру становила 35,4 млн. грн., у тому числі на суму 22,6 млн. грн. було закуплене медичне обладнання. Благодійні фонди передали центру техніку для відділення інтенсивної терапії новонароджених вартістю 4,3 млн. грн.

Створення обласного перинатального Центру дає можливість сконцентрувати в одному спеціалізованому закладі висококваліфікований медичний персонал та сучасну апаратуру. Це дозволить надавати більш ефективну допомогу мешканкам Кіровоградщини, покращити обстеження та лікування вагітних з ускладненнями. Відкриття сучасного перинатального закладу працюватиме на зупинення тенденцій смертності немовлят, які мають уроджені вади (у Кіровоградській області у 2010 році цей показник становив 28,7%, у 2011 році - 32,2%).