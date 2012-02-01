У Криму витягли із снігових заметів 9 «легковиків»

Працівники МНС витягли маршрутне таксі і дев`ять легкових автомобілів із снігових заметів учора в другій половині дня в центральній частині Криму.

Про це кореспонденту УНІАН по телефону повідомив помічник начальника кримського управління МНС Володимир ІВАНОВ.

Транспорт замело поблизу села Тимашівка Красногвардійського району.

У "маршрутці" і "легковиках" знаходилося близько двох з половиною десятків чоловік.

Крим уже другий тиждень живе в умовах штормового попередження.