На Хмельниччині 80% шкіл призупинили навчання
10:29, 01 лютого 2012Новини регіонів
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У Хмельницькій області 80% шкіл призупинили навчання через суттєве зниження температури.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Хмельницької обласної держадміністрації Василь ЯДУХА учора в ефірі ТРК “Поділля-Центр”.
“У Хмельницькій області температура повітря перевищила мінус 20 градусів», - зазначив губернатор, додавши, що учні пішли на вимушені канікули.
Як повідомляв УНІАН, з 30 січня у Хмельницькому призупинено навчання у початкових класах.
У Хмельницькій області нараховується 926 загальноосвітніх навчальних закладів, де вчаться 137,7 тис. школярів.
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