На Хмельниччині 80% шкіл призупинили навчання

У Хмельницькій області 80% шкіл призупинили навчання через суттєве зниження температури.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Хмельницької обласної держадміністрації Василь ЯДУХА учора в ефірі ТРК “Поділля-Центр”.

“У Хмельницькій області температура повітря перевищила мінус 20 градусів», - зазначив губернатор, додавши, що учні пішли на вимушені канікули.

Як повідомляв УНІАН, з 30 січня у Хмельницькому призупинено навчання у початкових класах.

У Хмельницькій області нараховується 926 загальноосвітніх навчальних закладів, де вчаться 137,7 тис. школярів.