У Запорізькій області через морози закрито усі школи і 37 дошкільних закладів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Запорізької облдержадміністрації, на підставі наказу Управління освіти і науки ЗОДА про припинення занять в загальноосвітніх навчальних закладах відповідні рішення затвердили всі органи місцевої влади Запорізького регіону.

«У цілому по області від сьогодні не працюють 613 шкіл, в яких проходять процес навчання 154 тис. 600 школярів. Також припинено роботу 37 дошкільних установ (13 – в Мелітопольському, 10 – в Приазовському, 8 - в Акимівському, 2 – в Бердянському, 2 - в Михайлівському і по одному - у Вольнянському і Запорізькому районах)», - повідомили в ЗОДА.

За даними начальника Управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації Олександра ВЕРОЗУБОВА, від сьогодні через несприятливі погодні умови також припинено навчальний процес у Запорізькому національному університеті і в Запорізькому національному технічному університеті, а також у Хортицькому навчально-реабілітаційному і Кам’янко-Дніпровській школі-інтернаті.

«Поновити навчальний процес планується з 6 лютого», - повідомив О.ВЕРОЗУБОВ

Довідка УНІАН. Сьогодні, 1 лютого, і в найближчі кілька днів (до 4 лютого включно) на території Запорізької області прогнозується погіршення погодних умов, зокрема зниження температури до 18-25 градусів морозу.