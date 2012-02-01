У вінницьких школах через морози оголошено канікули

У Вінниці від сьогодні, 1 лютого, призупинено навчання у 9 школах, а 2 лютого призупиняється навчання у всіх школах міста.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті у справах ЗМІ та зв`язків з громадськістю Вінницької міської ради.

«У середу, 1 лютого, в зв`язку із значним пониженням температури зовнішнього повітря тимчасово призупинено навчання у дев`яти вінницьких школах. А вже з 2 по 5 лютого усі школярі обласного центру через люті морози підуть на вимушені зимові канікули», - йдеться у повідомленні.

Якщо в понеділок, 6 лютого, температура повітря підвищиться, робота шкіл відновиться. «З наступного понеділка, якщо морози підуть на спад, навчання у школах буде відновлено», - сказано у повідомленні.

Водночас, за інформацію Департаменту освіти Вінницької міської ради, робота дошкільних навчальних закладів продовжується у нормальному режимі. Вони будуть працювати за будь-якої погоди. У садочках вжито усіх необхідних заходів, аби не допускати розповсюдження інфекцій та захворювання серед діток, запевнили в департаменті.

Як повідомляв УНІАН, з понеділка, 30 січня, за рішенням міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, тимчасово призупинено навчання у початкових класах усіх вінницьких шкіл.