У Чернівцях згорів п’ятиквартирний будинок

Вночі у Чернівцях по вул. Нечуя Левицького згорів п’ятиквартирний житловий будинок, жертв немає.

Як повідомили УНІАН у відділ зв’язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю УМНС в Чернівецькій області, оскільки стіни старого будинку були саманними з обох боків, оббиті деревом та утеплені комишем, вогонь швидко охопив покрівлю та перекриття будинку. На момент прибуття перших пожежно-рятувальних підрозділів вогонь вирував на площі 250 м. кв.

Рятувальниками було врятовано трьох осіб, двох із них – жінку 1926 року народження із ознаками отруєння димом та чоловіка 1949 року народження з опіками дихальних шляхів, ознаками отруєння димом, опіками обличчя, кистей рук та лівої ступні, - доставлено до реанімаційного відділення лікарні швидкої медичної допомоги.

Загалом до ліквідації пожежі було залучено 7 пожежних машин. Наразі працівниками МНС пожежу локалізовано, проводяться заходи із розбирання згорілих конструкцій будівлі та пролиття горючих елементів.

Причину пожежі встановлюють фахівці управління Держтехногенбезпеки в Чернівецькій області.