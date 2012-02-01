За оформлення документів аптеки чиновник вимагав 800$ хабара

Працівники УБОЗ ГУ МВС України в місті Києві викрили у хабарництві головного спеціаліста одного з відділів держустанови, яка займається контролем дотримання ліцензійних умов оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами в столиці.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України, чиновник підозрюється у вимаганні та одержанні хабара в розмірі 800 доларів США.

Посадовець вимагав гроші від представника товариства з обмеженою відповідальністю за сприяння у погодженні паспорта аптеки та за допомогу в отриманні ліцензії на право роздрібної торгівлі лікарським засобами.

На даний час відносно чиновника порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 368 (одержання хабара) та ч. 2 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України.

Фігуранту загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.