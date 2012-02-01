У Запорізькій області через морози закриваються ФАПи

У Запорізькій області через морози закриваються фельдшерські та фельдшерсько-акушерські пункти.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Запорізької обласної санепідемстанції, на сьогоднішній день через порушення температурного режиму «в Приазовському районі Запорізької області не працює жоден ФАП (органами місцевої влади ухвалено рішення про надання медичної допомоги вдома), також тимчасово припинено роботу 4 ФАПІв у Новомиколаєвському районі (сіла Підгірне, Сторчеве, Новоіванівка, Листівка).

Порушення температурного режиму, за даними СЕС, зафіксовані у фельдшерсько-акушерських і фельдшерських пунктах Гуляйпольського району: температура в приміщеннях становить +13 - +17 градусів) і у 2 ФАПах Орехівського району (сіла Слобода і Юрківка).

«Не відповідає нормативам температурний режим у 5-й міськлікарні Запоріжжя (+18-20), Запорізькій обласній психіатричній лікарні, Запорізькій обласній ендокринологічній лікарні та геріатричному пансіонаті (+18-20) , а також у 1-і поліклініці Хортицького району Запоріжжя (+18), поліклініці Куйбишевської центральної районної лікарні (+15) і підлітковому кабінеті Мелітопольської центральної районної лікарні (+8 градусів)», - повідомили в Запорізькій обласній СЕС.