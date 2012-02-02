У Миколаєві через морози "закривають" 1-4 класи

Миколаївський міський голова Володимир ЧАЙКА підписав розпорядження про призупинення занять в 1-4 класах загальноосвітніх шкіл.

Як повідомила кореспонденту УНІАН заступник начальника Управління освіти Миколаївського міськвиконкому Світлана МАКАРОВА, рішення ухвалене у зв`язку з погодними умовами, що склалися. 1 лютого середньодобова температура повітря в Миколаєві досягла 19,8 градуса нижче нуля. На завтра, за прогнозами синоптиків, така температура збережеться.

Вважаючи такий рівень температури критичним для молодших школярів, Управління освіти запропонувало призупинити заняття.

Уроки в старших класах тривають.

Як пояснила С.МАКАРОВА, відповідно до санітарних норм, при температурі 20 градусів морозу повинні відмінятися заняття в початковій школі – в 1-4 класах. При температурі 24 градуси нижче нуля заняття відміняються в старших классах - з 5 по 11.

За прогнозом гідрометеоцентру, в Миколаєві до вихідних потеплішає до -8, -2 градусів. З понеділка, 6 лютого, знову буде похолодання, але не настільки сильне.

Дитячі садки продовжують роботу. Як запевнила С.МАКАРОВА, у всіх дитячих дошкільних установах температурний режим витримується.