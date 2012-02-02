У Києві стартує кампанія з профілактики наркоманії

У Києві 12 лютого в галереї "Майстер-клас” (вул. Лаврська, 16) стартує кампанія з профілактики наркоманії серед молоді "Жити здорово!".

Про це повідомив ініціатор кампанії – глава Синодального відділу у справах молоді Української православної церкви, настоятель Свято-Троїцького Іонінського монастиря єпископ ІОНА (ЧЕРЕПАНОВ) сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

За його словами, Синодальний відділ у справах молоді УПЦ і відомі українці об`єдналися, щоб врятувати молодих українців від наркотиків.

«Багато молоді бере участь в молодіжному русі «Молодість небайдужа» УПЦ. Хотілося б перейти на інший рівень. Якщо раніше у нас всі проекти здійснювалися всередині православної церкви, зараз ми йдемо зовні, до тих людей, які усвідомлюють себе православними, але поки що не воцерковлені. Ми хочемо показати, що без наркотиків жити здорово, і за рахунок позитивного сигналу відвернути молодих людей від гріха. Чому саме церква цим зайнялася? Церква має тисячолітню історію боротьби з пристрастями. Наркоманія не відрізняється від будь-якої іншої гріховної пристрасті й багато в чому має духовні причини», - відзначив глава Синодального відділу у справах молоді УПЦ.

За словами координатора проекту «Жити здорово!» Оксани ФОРБАТОК, 12 лютого відомі представники культури, спорту, шоу-бізнесу намалюють картини, в яких утілять заклик: "Жити здорово!".

«Ми маємо думати про душі наших дітей. Якщо вони не відвідують церкву, якщо вони віддані вулиці – вони часто стають на гріховний шлях. Церква є флагманом боротьби за душі молоді, що не окріпнула, які не знають, куди їм йти. Потрібно, щоб якомога більше людей ніколи не дізналися, що таке наркотик. Максимальні зусилля потрібні, щоб це зло перемогти», - наголосив відомий скульптор Олег ПІНЧУК.

«Нам дуже імпонує девіз цього проекту «Жити здорово!». «Парк Київська Русь» - майданчик, де можна доторкнутися до історії нашого народу. Ми займаємося відродженням традицій, вихованням молоді на культурі наших предків. І ми проводитимемо спільно з організаторами «Жити здорово» акції і в майбутньому, де діти зможуть побачити, що життя може бути яскравим», - сказала арт-директор Центру культури та історії Стародавньої Русі «Парк Київська Русь» Наталя ПЕТРОВА.

«На тлі інтеграції в Європу, в Україні часто можна почути заклики до легалізації легких наркотиків, неначе це європейська практика. Європейська дійсність така, що у молоді існує масова потреба в антидепресантах. Молодь часто втрачає сенс життя і потребує зовнішніх стимулів, щоб одержати яскраве життя.

Звідки береться потреба вживати наркотики? Наркоманія – прояв глибоко егоїстичного споживчого суспільства. Розуміючи, що зовнішній світ не може дати їй щастя, таке про яке мріє вона – про комфорт, яскраві емоції, – людина тягнеться до наркотиків. Для людини, яка живе заради інших, – наркотики не потрібні, у таких людей є сенс життя. Кампанія «Жити здорово» виведе українське суспільство до пошуку високо духовного сенсу життя – жити заради інших», - вважає президент Європейської асоціації українців Олексій ТОЛКАЧОВ.

Як повідомили організатори проекту, свою участь в акції 12 лютого вже підтвердили співачки Ніна і Антоніна МАТВІЄНКО, актриса Ольга СУМСЬКА, скульптор Олег ПІНЧУК, співачка ГАЙТАНА, телеведуча Світлана РИЖУК, актор Остап СТУПКА. Спеціальним гостем заходу стане російський актор Петро МАМОНОВ.

У рамках заходу буде проведено добродійний аукціон, на якому лотами стануть картини знаменитостей.

Кошти, зібрані на акції, ініціатори проекту "Жити здорово!" планують спрямувати на підтримку нових форм діалогу з молодим поколінням – на реалізацію творчих ідей переможців конкурсу на кращу вірусну рекламу - сценарії для відеороликів, мультфільмів, есе, фото-колажі.

Як повідомив оргкомітет, кращі творчі ідеї молоді будуть профінансовані та втілені в життя.

Також у планах організаторів проекту "Жити здорово!" – профілактика боротьби з наркоманією в школах і вишах із залученням психологів.