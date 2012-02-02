У Горлівці відкрито Центр реабілітації для дітей-інвалідів

У місті Горлівка Донецької області відкрито Центр реабілітації для дітей-інвалідів.

Про це УНІАН сьогодні повідомили в прес-службі Донецької обласної державної адміністрації.

У повідомленні зазначається, що Центр розрахований на 50 дітей з особливими фізичними потребами віком від 2 до 18 років. Тут вони отримають не тільки фізичну та психологічну підтримку, а й навчатимуться основним соціальним та побутовим навичкам, спілкуватися, розвивати свої здібності.

Реабілітаційні послуги, які надаються в центрі - безкоштовні, для кожної дитини розробляється індивідуальна програма. Планується створити 2 групи ранньої реабілітації (віком від 2 до 6 років), а також 2 групи соціальної реабілітації (від 6 до 18 років) на 32 місця.

Відкриття Центру реабілітації для дітей-інвалідів в Горлівці було передбачено в рамках «Програми соціального і економічного розвитку м. Горлівка на 2012 рік». Рішення про створення Центру було затверджено Горлівською міським радою в січні 2011 року.

Створення Центру забезпечить реалізацію прав дітей-інвалідів на соціальну адаптацію з метою їх подальшої інтеграції в дитячі колективи дошкільних установ та загальноосвітніх шкіл, підкреслили в облдержадміністрації.

Основною метою діяльності центру буде створення умов для всебічного розвитку дітей, реалізація заходів щодо соціальної, педагогічної, психологічної, фізичної реабілітації, а також медичний супровід дітей з особливими потребами.

В ОДА зазначили, що питання реабілітації дітей-інвалідів перебуває на особливому контролі голови Донецької облдержадміністрації Андрія ШИШАЦЬКОГО, під патронатом якого в регіоні реалізується програма «Діти. Родина. Молодь».