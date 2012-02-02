На Хмельниччині з початку року на кір захворіло 14 осіб

11:46, 02 лютого 2012
Новини регіонів
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7 осіб - в Городоцькому районі

З початку року в Хмельницкій області на кір захворіло 14 осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила головний епідеміолог управління охорони здоров’я Хмельницької ОДА Ніна РАДЗІВІЛЮК.

За її словами, найбільше – 7 осіб - в Городоцькому районі.

“Наразі Хмельниччина повністю забезпечена вакцинами проти кору для проведення щеплень дітей до 1 року. В області працює 68 кабінетів профілактичних щеплень та 1102 тимчасових пункти щеплень, які забезпечені відповідним обладнанням. У лікувально-профілактичних закладах функціонує 718 інфекційних ліжок, 278 боксованих ліжок”, - заявила вона.

Н.РАДЗІВІЛЮК зауважила, що основним протиепідемічним заходом з недопущення поширення кору серед населення області є щеплення осіб віком до 30 років, які не мають двох щеплень від цієї інфекції.

Довідка УНІАН. Востаннє епідемія кору спостерігалася на Хмельниччині 2006 року. Тоді на кір захворіли 1587 подолян.

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