На Хмельниччині з початку року на кір захворіло 14 осіб

З початку року в Хмельницкій області на кір захворіло 14 осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила головний епідеміолог управління охорони здоров’я Хмельницької ОДА Ніна РАДЗІВІЛЮК.

За її словами, найбільше – 7 осіб - в Городоцькому районі.

“Наразі Хмельниччина повністю забезпечена вакцинами проти кору для проведення щеплень дітей до 1 року. В області працює 68 кабінетів профілактичних щеплень та 1102 тимчасових пункти щеплень, які забезпечені відповідним обладнанням. У лікувально-профілактичних закладах функціонує 718 інфекційних ліжок, 278 боксованих ліжок”, - заявила вона.

Н.РАДЗІВІЛЮК зауважила, що основним протиепідемічним заходом з недопущення поширення кору серед населення області є щеплення осіб віком до 30 років, які не мають двох щеплень від цієї інфекції.

Довідка УНІАН. Востаннє епідемія кору спостерігалася на Хмельниччині 2006 року. Тоді на кір захворіли 1587 подолян.