У Тернополі через пожежу в офісі евакуювали 10 людей. Як повідомили кореспонденту УНІАН в центрі пропаганди обласного управління Міністерства надзвичайних ситуацій, пожежа виникла в офісному приміщенні на вул. Гайовій. Прибувши на місце події, рятувальники з’ясували, що горить другий поверх будівлі на площі 70 м кв., а люди, рятуючись від вогню, через вікна потрапили на карниз другого поверху і потребували допомоги. Не припиняючи боротися з полум’ям, пожежники за допомогою драбин допомогли людям спуститися з карнизу.

При цьому власника приміщення з діагнозом отруєння продуктами горіння госпіталізовано до обласної лікарні.

Загалом пожежу гасили півгодини. Дії рятувальників ускладнювало сильне задимлення, оскільки горіли стелажі, заповнені рулонами з тканиною. Відтак для приборкання вогню було додатково залучено аварійно-рятувальний загін спеціального призначення.

Вогнем знищено стелажі та рулони тканини, пошкоджено облицювання стін, стелі та офісні меблі.

Причина пожежі та матеріальні збитки встановлюються.