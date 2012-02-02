У Херсоні 650 приватних будинків залишилися без води

У Херсоні унаслідок аварії на водогоні без води залишилися 650 приватних будинків.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Херсонської обласної державної адміністрації, прорив магістрального водогону стався 1 лютого.

Без водопостачання залишилися більш як 650 приватних дворів міста, зокрема, понад 500 дворів на вулиці Текстильників і до 150 дворів – на вул. Чайковського.

Аварійні роботи виконують бригади міськводоканалу.

Очікуваний термін ліквідації аварії і відновлення водопостачання – сьогодні, 2 лютого, до кінця дня.