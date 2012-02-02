У Херсоні 650 приватних будинків залишилися без води
12:00, 02 лютого 2012Новини регіонів
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Через аварію на водогоні
У Херсоні унаслідок аварії на водогоні без води залишилися 650 приватних будинків.
Як повідомили кореспонденту УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Херсонської обласної державної адміністрації, прорив магістрального водогону стався 1 лютого.
Без водопостачання залишилися більш як 650 приватних дворів міста, зокрема, понад 500 дворів на вулиці Текстильників і до 150 дворів – на вул. Чайковського.
Аварійні роботи виконують бригади міськводоканалу.
Очікуваний термін ліквідації аварії і відновлення водопостачання – сьогодні, 2 лютого, до кінця дня.
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