Луганщина: понад 500 жителів залишилися без електрики

У Луганській області понад 500 жителів міст Красний Луч і Попасна залишилися без електрики через аварію.

Як повідомила УНІАН прес-секретар «Луганського енергетичного об`єднання Вікторія КОЛОМЕЄЦЬ, аварія сталася 1 лютого через перевантаження електромереж.

«До обіду всі абоненти підключені. Але від подальших подібних аварій не застрахований ніхто. Наші аварійні бригади в повній готовності, ми миттєво реагуємо на заявки. Але для виявлення причини та їх усунення потрібен час. Іноді це декілька хвилин, а іноді годин», - коментують ситуацію в ЛЕО.

1 лютого в Луганську через аварію на підстанції з 16.26 до 17.33 без світла залишалися декілька вулиць. О 19.45 були знеструмлені вулиці в районі 11 поліклініки, о 22.05 електропостачання було відновлено. В обох випадках причиною аварії стало пошкодження кабелю 6 тис. вольт. Обладнання не витримало навантаження, на яке воно просто не розраховане.

«Перший день лютого виявився одним із найскладніших цієї зими. Луганська область за добу спожила максимальну кількість електроенергії. Добове споживання 1 лютого становило 43 тис. 132 МВт/год. Це максимальна кількість за понад десять років. У люті морози люди використовують несанкціоновані електроприлади, зростає навантаження на мережі, стаються аварії. Таким чином, саме в цю добу сталося багато аварій», - йдеться в повідомленні.