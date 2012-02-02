У селі на Чернігівщині згорів ФАП

В селі на Чернігівщині через несправність пічного опалення згорів фельдшерсько-акушерський пункт.

Про це повідомили УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської облдержадміністрації.

У с. Артеменкове Срібнянського району Чернігівської області сталася пожежа у приміщенні фельдшерсько-акушерського пункту. Вогнем знищено покрівлю, лікарські засоби та медичні препарати. Причина пожежі – порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення.

Цього року в регіоні виникло понад 100 пожеж, особливо їх кількість зросла у період морозів. У зв’язку із різким зниженням температури, на Чернігівщині щодня виникає 10-12 пожеж. Основними їх причинами є порушення громадянами правил експлуатації приладів опалення.